Ciclismo romano e laziale in lutto. È morto Ettore Serrecchia. Per anni era stato giudice di gara nel Comitato Regionale Lazio della Federazione Ciclistica Italiana. Lo rende noto la stesso stesso Car Lazio.

Residente a Mentana, comune della provincia nord est della Capitale, aveva compiuto 81 anni lo scorso novembre ed era stato per tante stagioni una colonna della sua amata categoria. Entrato fra i giudici di gara negli anni 80 si era sempre distinto per impegno e competenza in ogni servizio ed aveva trasmesso la sua passione al figlio Samuele che dopo aver gareggiato era diventato anche lui giudice di gara.

Il presidente del Comitato Regionale Lazio Maurizio Brilli, l’intero consiglio direttivo e la Commissione Regionale Giudici di gara sono vicini ai familiari in questo momento di dolore. I funerali nella chiesa Santa Maria degli Angeli a Casali di Mentana.