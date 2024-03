Èmorto a Roma domenica 17 marzo Ennio Signorini, 91 anni. La notizia è stata data nella giornata di ieri dai figli e dall'ex assessore all'urbanistica e deputato Pd Roberto Morassut.

È morto Ennio Signorini

Consigliere comunale nelle fila del PCI dal 1969 al 1981, presidente dell'associazione italiana casa, tra i promotori della legge 167 per l'edilizia economica popolare, Signorini è stato uno dei più attivi membri della lotta alla casa a Roma nel Secondo Dopoguerra. Tramite le sue battaglie, portate avanti da figlio della classe operaia nato e cresciuto nei quartieri di periferia, tra via del Madrione e Torre Maura, è riuscito a far assegnare case popolari a migliaia di persone, quando la crisi alloggiativa di Roma era forse ai suoi massimi storici. Per 22 anni, tra il 1971 e il 1993, ha guidato il Consorzio Cooperative di Abitazione "Associazione Italiana Casa", promuovendo l'edificazione di migliaia di alloggi per i soci.

Le parole di Morassut

"Si è spento Ennio Signorini, storico dirigente cooperativo di Roma e del Lazio - si legge in una nota di Morassut -, dirigente e consigliere comunale del PCI negli anni di Petroselli sindaco di Roma. Le conquiste di quelle periferie povere e abbandonate senza servizi, senza scuole e senza diritti molto si devono all'impegno di dirigenti come Ennio Signorini. Fino alle ultime settimane, ormai in età avanzatissima, non ha smesso di sentirsi militante della sinistra impiegandosi e interessandosi attivamente al futuro della giustizia sociale e della pace, scrivendo un libro di memorie dedicato alla sua vita e alle sue lotte. Quelle di intere generazioni".

Il cordoglio di Bettini

"Faceva parte del ceto sofferente, operaio, popolare che, attraverso lo studio solitario, le letture suggerite in sezione, la rete dei rapporti umani e la lotta che nasce da una insopprimibile spinta al riscatto, è diventato classe dirigente della Capitale - si legge invece in un post di Goffredo Bettini -. Mai spezzando, tuttavia, la radice che l'ha generato. Ennio è stato questo: un figlio della tradizione togliattiana e riformista dei comunisti italiani, concreto e bravo amministratore, competente e curioso".