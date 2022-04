Calcio italiano in lutto, è morto Emiliano Mascetti: era stato dirigente con la Roma di Dino Viola

Calcio italiano in lutto. E' morto all'età di 79 anni Emiliano Mascetti, ex calciatore e dirigente sportivo. Personaggio del footbal d'altri tempi fra i tanti incarichi ricoperti anche quello di dirigente sportivo con l'As Roma, ai tempi del compianto presidente Dino Viola. Con la società giallorossa era stato ds dal 1988 al 1996 vincendo una Coppa Italia e raggiungendo una finale di Coppa Uefa con la società che lo ha poi ricordato sulla propria pagina twitter: "L'ASRoma piange la scomparsa di Emiliano Mascetti, direttore sportivo del Club dal 1988 al 1996, e si unisce al dolore della famiglia".

Nato a Como nel marzo del 1943, aveva cominciato la sua carriera per la squadra della sua città. Dopo essere stato acquistato dal Pisa, approdò nel 1967 all'Hellas Verona dove militò per 11 stagioni - fino al 1980 - centrando il record di presenza con la società scaligera, poi superato dopo 15 anni da Luca Toni. Gialloblu dove poi tornò come dirigente nel 1985 nell'anno dello scudetto vinto dalla compagine guidata da Osvaldo Bagnoli, dove portò campioni del calibro di Preben Elkjaer e Hans-Peter Briegel.

Per lui una doppia parentesi al Torino: dal 1973 al 1975 e, ancora, nella fase finale della Coppa Italia, 1977-1978. In totale, 50 presenze in granata, condite anche da due reti. Poi, ancora da dirigente, è stato direttore sportivo all'Atalanta e, infine, con ruoli nella Sampdoria.