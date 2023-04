Morto dopo rogo auto sul raccordo anulare, il padre della vittima a chi non lo aiutò: "È stato inumano"

"Inumano". Così Alberto Sandrelli, padre del pittore 53enne Francesco Sandrelli morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme della sua auto incendiata sul raccordo anulare, ha definito chi ha filmato quella scena. La polizia ha scoperto l'autore del video girato il 6 febbraio.

Sandrelli morì nelle settimane successive per le ustioni. Il filmato che lo ritraeva mentre si difendeva dal fuoco indignò la rete e amareggiò i familiari che chiesero alle autorità di scoprirlo. Ora l'automobilista che lo realizzò, un romano, è stato individuato ed è indagato per omissione di soccorso. La polizia lo ha rintracciato grazie a Facebook perché, oltre a tirare dritto senza fermarsi ad aiutare Sandrelli, l'autore delle immagini ne scrisse sul social. "Ho fatto io il video", avrebbe ammesso in un post poi rimosso per le critiche degli utenti.

Il commento del padre del pittore morto

"Persone così hanno perso tutto ciò che caratterizza un uomo. Anzi. Li definirei inumani. Per i giovani purtroppo l'avvenire è quello che è", ha commentato il padre Alberto Sandrelli, imprenditore agricolo di Arezzo. Ad avvisarli che la polizia era arrivata fino all'autore del video, sono state le altre due figlie residenti a Roma.

"L'auto di Francesco era del 2018 dunque non vecchia, non mi so spiegare come sia potuto succedere" spiega Alberto Sandrelli, ricordando il figlio come "persona intelligente e sensibile, ecologista convinto. Ottimo pittore, aveva fatto mostre in tutto il mondo ma anche un poeta raffinato. Le sue doti erano enormi. Il suo ricordo mi evoca solo questi aspetti".

Codacons: "Indagate anche Welcome To Favelas"

Oltre la tragedia, resta l'indignazione per quel video. Il Codacons è intervenuto sulla vicenda chiedendo "Daspo a vita da tutti i social network" nei confronti dell'autore del video e che provvedimenti andrebbero "adottati anche verso i responsabili della pagina 'Welcome to Favelas' dove le immagini dell'incidente sono state pubblicate".

"Le indagini per omissione di soccorso sono doverose, ma riteniamo che l'autore del video vada sanzionato anche con un Daspo a vita da tutti i social network, considerata la gravità del suo gesto e la possibile pericolosità sociale del soggetto – spiega il Codacons – Allo stesso modo deve essere posta sotto indagine per concorso nei reati anche la pagina social 'Welcome to Favelas', colpevole di aver pubblicato il video in questione, in considerazione del rischio emulazione da parte di altri utenti. Alla Polizia Postale chiediamo dunque di individuare i gestori della pagina e provvedere a segnalarli alla Procura, disponendo l’oscuramente della stessa pagina".