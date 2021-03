Guidonia: morto Domenico De Vincenzi, era stato candidato Sindaco e presidente di Cotral

Guidonia in lutto per la morte di Domenico De Vincenzi, esponente politico del centrosinistra. Sessantasette anni, nato e cresciuto nel Comune della Città dell'Aria era stato candidato Sindaco con il Partito Democratico perdendo le elezioni del 2014 in cui venne eletto Eligio Rubeis

Consigliere comunale a Palazzo Matteotti diverse volte, era stato anche presidente di Cotral. Una lunga attività quella del 67enne, eletto nel 2006 come membro del Cda dell'Azienda dei Trasporti Pubblica Laziale, era stato due volte vicepresidente ricoprendo anche la massima carica di presidente dal 2007 al 2013, sino al 2014, quando, dopo aver vinto le primarie del centrosinistra, corse per la carica di Primo Cittadino per poi essere eletTo capogruppo del Pd a Palazzo Matteotti.

Assessore due volte con il Pci, era stato eletto segretario del Partito Popolare sino alla nascita del Pd a cui aderì nel 2007. Fra i primi a ricordarlo Emanuele Di Silvio, candidato Sindaco con il Pd alle ultime elezioni amministrative: "Oggi ci lascia un amico, un compagno di partito, una persona che ha scritto pagine importanti della politica della nostra Città. Ciao Domenico".

A ricordare De Vincenzi anche Marietta Tidei, consigliera regionale di Italia Viva: "E' un giorno triste per la comunità di Guidonia Montecelio: la scomparsa di Domenico De Vincenzi ci lascia sgomenti e tristi. Uomo e politico appassionato, una lunga militanza nel Pci di cui fu giovanissimo vicesindaco poi segretario del PPI e consigliere comunale in tante stagioni, candidato a sindaco, ma anche presidente di Cotral. Sempre attento alle istanze e ai bisogni dei cittadini, sempre capace di dare un contributo determinante, a livello personale e professionale. Mancherà a Guidonia e non solo. Certa che il suo lavoro e la sua passione saranno ancora da insegnamento e da guida per la politica locale".