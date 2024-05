Dipendente del comune di Roma trovato morto negli uffici del dipartimento, indagine sulle cause del decesso

Un dipendente del comune di Roma di 51 anni è stato trovato morto nella notte del 25 maggio all'interno degli uffici del dipartimento mobilità e trasporti di via Capitan Bavastro 94. A dare l'allarme è stata la moglie che non aveva visto tornare a casa il marito.

Dopo aver chiamato amici e parenti, l'allarme è stato diffuso anche al numero unico per le emergenze. Sul posto si sono recati i membri del personale che avevano le chiavi dello stabile e la polizia di Stato. A quel punto la drammatica scoperta. I poliziotti lo hanno trovato morto nella palazzina che ospita il suo ufficio intorno all'una e venti del 25 maggio.

Il corpo era nel chiostro, hanno trovato, riverso a terra. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. La salma del 51enne è stata messa a disposizione della magistratura per stabilire a cosa sia dovuta la morte dell'uomo. La moglie è stata ascoltata, come da prassi, dalla polizia. Né in ufficio, né in casa sarebbero stati trovati messaggi di addio.