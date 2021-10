Morto a 101 anni Delfo Faroni, fondatore del Gruppo INI

E' morto Delfo Galileo Faroni, fondatore del Gruppo INI (Istituto Neurotraumatologico Italiano). Nato a Roma nel 1920 il professor Faroni aveva 101 anni. Nel 1947 aprì il primo centro specializzato in reumatologia e terapia fisica a Roma. Da qui si è poi sviluppata con il passare degli anni l’attività sanitaria del Gruppo, che attualmente opera attraverso le strutture del Gruppo INI (Istituto Neurotraumatologico Italiano) e del Gruppo Villa Alba.

A dare notizia del decesso del suo padre fondatore lo stesso Gruppo INI: "Il Prof. Delfo Galileo Faroni, fondatore del Gruppo INI, ci ha lasciato oggi, circondato dall’affetto della moglie Nadia e dei figli". Ad associarsi al cordoglio anche l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato: "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del professore, figura esimia di primissimo livello in ambito sanitario e uomo di grande cultura. Rivolgo ai familiari le più sentite condoglianze".

"Ci ha lasciati il professor Delfo Faroni, una persona straordinaria per umanità, capacità e intelligenza - il ricordo del Presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi - . Il vuoto che lascia è grandissimo. Migliaia di persone come me lo hanno conosciuto, apprezzato e amato. Un abbraccio affettuoso alla moglie Nadia, ai figli Cris e Jessica, ai quali mi lega una profonda amicizia".

"L’amministrazione comunale di Tivoli esprime le proprie sentite condoglianze per la scomparsa del professor Delfo Faroni e la più sincera vicinanza alla moglie Nadia e ai figli Cristopher e Jessica . Delfo Faroni non è più tra noi, ma continua e continuerà a esserci attraverso i figli e attraverso le sue strutture e le sue attività sanitarie. Strutture che ha creato e che da decenni danno al Lazio e ad altri territori oltre i confini regionali, una base importante per l’erogazione di servizi sanitari, anche tramite l’adozione delle tecnologie più innovative. Un grazie al professor Faroni per l’opera svolta e un grande augurio a chi ne continuerà la strada, sapendo che sarà sempre presente nella comunità tiburtina di cui è stato parte importante", il ricordo del Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti e di tutta l'amministrazione comunale tiburtina.