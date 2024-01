Trovato cadavere davanti alla tv accesa: era morto da giorni

Lo hanno trovato privo di vita seduto al tavolo della camera da pranzo, davanti alla televisione accesa. Morto da giorni, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. La tragedia ai Castelli Romani. Deceduto per cause naturali, l'uomo aveva 73 anni.

È stato il fratello dell'anziano, nel pomeriggio di martedì, a contattare il 112 dopo non essere riuscito a parlare con il fratello "che non sentiva da qualche giorno". Nell'abitazione di Velletri sono quindi intervenuti i poliziotti del locale commissariato che hanno trovato la casa chiusa non ottenendo risposte dall'interno.

Entrati in casa in seguito all'intervento dei vigili del fuoco i poliziotti hanno poi trovato l'uomo privo di vita davanti alla tv. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, con l'immobile chiuso dall'interno, secondo i primi riscontri del medico legale il decesso è stato conseguenza di una morte naturale. L'uomo era morto da diversi giorni. La salma è stata riaffidata ai familiari.