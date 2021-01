Termini, clochard trovato morto davanti un albergo

Tragedia della solitudine nel pomeriggio dell'Epifania a Roma. Mercoledì 6 gennaio, a pochi passi dalla stazione Termini, un uomo di 58 anni è stato trovato morto. Il suo cadavere era davanti un hotel, in strada, all'altezza di via Marghera.

A dare l'allarme proprio alcuni addetti dell'albergo. Sul posto la polizia con i commissariati Castro Pretorio e Viminale, con le squadre della Scientifica e la Mobile.

Secondo i primi riscontri del medico legale il 58enne, un senza fissa dimora italiano poi identificato, sarebbe morto per un malore, un arresto cardiorespiratorio. La salma è stata comunque portata in ospedale per l'autopsia.