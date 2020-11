Coronavirus: morto il sindacalista Lamberto Pignoloni, aveva 60 anni

Sindacato in lutto per la morte di Lamberto Pignoloni, riferimento per tanti anni per i lavoratori e le politiche della Cgil per la sanità nella Regione Lazio. Nato a Tivoli, il 60enne è deceduto all’ospedale Spallanzani a causa del Coronavirus. Dipendente della Asl Roma 5 alla notizia della sua morte numerosi sono stati i messaggi di cordoglio.

Se n’è andato questa notte Lamberto Pignoloni, lo ricorda Fp Cgil Roma Lazio: “Un compagno storico, competente, appassionato, che ha dato tanto al sindacato e tanto lascia, in competenza e umanità, a chi ha fatto con lui un lungo tratto di strada e di battaglie, dal territorio di Roma Eva alla struttura regionale e nazionale della nostra Fp. Un compagno di riferimento per tanti anni per i lavoratori e le politiche sindacali della #Cgil per la sanità nella nostra regione, oggi il comparto più esposto, insieme a tutti i lavoratori e le lavoratrici dei servizi essenziali”.

“Non sarà ancora con noi - lo ricorda ancora il sindacato - nelle battaglie di questi giorni e che nei prossimi mesi porteremo avanti: per restituire centralità al Ssr e ai servizi pubblici alla salute, investire su assunzioni, sicurezza, contratti. Ma con noi resteranno sempre la sua generosità, il suo entusiasmo, la sua disponibilità. Grazie Lamberto, da tutti noi”.

A ricordarlo anche l’ex sindaco di Tivoli e capogruppo del Pd in Regione Lazio Marco Vincenzi: “Ciao Lamberto le parole dei Compagni della Cgil ci spiegano quanto è difficile in realtà descrivere compiutamente le grandissime tue qualità come persona e come dirigente sindacale. Il vuoto che lasci è immenso ci siamo conosciuti da giovanissimi, tu già eri un compagno della Fgci, quando l’impegno politico era tutto era ideale, valoriale, esistenziale insieme a tantissime ragazze e ragazzi abbiamo condiviso anni entusiasmanti. Ti piango insieme ad una intera comunità di donne ed uomini a cui hai dato tantissimo, ti continuerò a pensare come un amico cui mi ha legato tantissima stima ed affetto. Siamo vicini a tuo figlio, tuo fratello e ai tuoi cari. Un grandissimo abbraccio”.