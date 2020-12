Coronavirus, infermiere del 118 muore il giorno di Natale a pochi giorni dalla pensione

E’ morto di Coronavirus il giorno di Natale. Vittima ancora un operatore sanitario, Alvaro Rossi 61 anni, in prima linea nella lotta al Covid19. A darne notizia sui social, Mario Balzanelli, responsabile del 118 di Taranto e presidente della Società italiana sistema 118 (Sis): “Muore a 61 anni ucciso dalla covid 19 Alvaro Rossi, infermiere della postazione Set 118 di San Camillo - Ares 118 Roma. Una vita spesa ad assistere, con notevole preparazione, grande amore e profonda passione il prossimo a qualunque ora del giorno e della notte".

"Era un grande professionista - lo ricorda Alessandro Saulini, amico di Alvaro, nonché collega e segretario NurSind Ares 118 - lo conoscevo fin da ragazzo, da quando mia mamma era caposala al San Camillo. Ho lavorato con lui tanti anni. Era sempre solare, sorridente, disponibile con chiunque e stimato da tutti, con la battuta pronta e ironico, ma soprattutto era orgoglioso di essere diventato nonno". Grintoso e sorridente, nonostante tutto. "Nonostante la vita lo abbia messo più volte a dura prova, soprattutto dopo la perdita della moglie quando le figlie erano ancora piccole. Viveva per loro e per il nipotino. Il 2 gennaio doveva andare in pensione. E invece il covid l'ha portato via. La sera di un Natale che doveva essere di speranza".

Come scrivono su CriticaSenzaBavaglio: “In prima linea nella battaglia contro il Covid, è morto il giorno di Natale, stroncato dal coronavirus. Alvaro Rossi, infermiere dell'Ares 118, in servizio da 30 anni presso la postazione dell'ospedale San Camillo, è morto la sera del 25 dicembre all'età di 61 anni, pochi giorni prima di andare in pensione. Era stato ricoverato i primi di dicembre in terapia intensiva sempre al San Camillo. Ma anche con lui il virus è stato più forte. Gli amici e i colleghi lo ricordano come "un leader".