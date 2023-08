Colonnello dell'esercito trovato morto in una casa vacanze

Giallo in una casa vacanze a Roma dove un colonnello dell'esercito austriaco è stato trovato privo di vita. La tragedia poco dopo le 19:00 di domenica 20 agosto, in una struttura ricettiva di via Angelo Di Pietro, in zona Aurelio-Gregorio VII.

A scoprire il cadavere nella camera da letto è stato il proprietario della struttura, allertato da un collega del militare che non riusciva a contattarlo da diverse ore. L'ufficiale austriaco - che aveva 49 anni - si trovava in Italia per seguire dei corsi di aggiornamento.

Allertate le forze dell’ordine, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio e della polizia scientifica. La stanza dall'interno è stata trovata chiusa, aperta con una chiave passepartout. Sul corpo dell'ufficiale non sarebbero stati trovato evidenti segni di violenza.

Secondo i primi riscontri del medico legale la morte sarebbe avvenuta per cause naturali, ma la conferma è attesa dall’autopsia disposta dal pm di turno della procura di Roma Pietro Pollidori.