Malore al volante dopo aver accompagnato il nipote a scuola: morto un anziano

Aveva appena lasciato il nipotino a scuola quando, mentre tornava a casa, un malore lo ha colto alla guida. Tragedia ai Colli Portuensi dove un uomo di 80 anni è morto oggi, intorno alle 8 del mattino in vicolo degli Orti Portuensi.

Secondo quanto si è appreso, l'anziano era alla guida di una Ford Fiesta quando, a causa di un probabile malore che lo ha colto mentre era al volante, ha sbandato urtando alcuni veicoli in sosta. Sul posto sopraggiunte pattuglie polizia locale XII Gruppo Monteverde per accertare la dinamica di quanto accaduto e personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del signore.