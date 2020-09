Omicidio a Colleferro, la brutale aggressione del branco finisce in tragedia: morto 21enne

Una spedizione punitiva. Una brutale aggressione sfociata in un omicidio. Tragedia a Colleferro dove un ragazzo di 21 anni, Willy Monteiro Duarte, è morto a seguito di un violento pestaggio avvenuto a Largo Oberdan, nel comune di provincia di Roma. Sul posto i carabinieri della locale stazione che, subito dopo i fatti, hanno identificato alcuni giovani.

Diversi i ragazzi che in queste ore sono stati portati in caserma la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto si apprende, il barbaro pesteggio, che sapeva di spedizioni punitiva, sarebbe avvenuto intorno alle 2 del mattino di domenica 6 settembre. Il giovane, un 21enne della provincia di Paliano (Frosinone), sarebbe stato colpito da calci e pugni.

Alcuni giovani portati in caserma

Allertati, sul posto, sono così giunti i carabinieri, per le prime indagini, ed il personale medico del 118. I sanitari hanno provato a rianimare Willy Monteiro Duarte e portarto in ospedale ma una volta giunto presso il nosocomio, per le gravi ferite riportate, il giovane 21enne è morto. In caserma ora ci sono alcuni giovani, interrogati.

Chi è il 21enne ucciso a Colleferro

Secondo quanto riporta FrosinoneToday Willy Monteiro Duarte era un ragazzo ben inserito nella società che giocava a calcio nella locale squadra di Paliano e che frequentava l'istituto alberghiero di Fiuggi e che aveva partecipato in passato anche alla sfilata della rievocazione storica del Palio di Paliano. Era tifoso della Roma.

La condanna del sindaco

A commentare il fatto, a caldo, è stato il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna: "L'omicidio avvenuto questa notte ci lascia senza parole. L'atto gravissimo e le modalità, che se fossero confermate sarebbero inimmaginabili per il nostro territorio, ci sconvolgono e ci riempiono di dolore e rabbia. Sono personalmente in contatto con le forze dell'ordine per avere delle informazioni maggiori e conoscere il nome della vittima, alla cui famiglia ci stringiamo con immensa tristezza".

