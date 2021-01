Colpito con uno schiaffo perchè orinava in strada, 52enne muore dopo sei giorni di agonia in ospedale

E' morto in ospedale il clochard preso a schiafi e fatto cadere sull'asfalto dopo essere sorpreso ad orinare in strada ad Ostia. L'uomo, un senza fissa dimora 52enne polacco, è infatti deceduto al Grassi nella giornata di venerdì, dove si trovava in prognosi riservata a causa di un trauma cranico.

A colpirlo nel corso di una discussione poi degenerata un 50enne di Ostia, sceso dalla propria abitazione dopo aver visto l'uomo fare i propri bisogni fra due cassonetti della raccolta dei rifiuti in via Capo Passero. L'aggressione avvenne la mattina dello scorso venerdì 16 gennaio.

Trasportato d'urgenza al nosocomio lidense il clochard è stato riconosciuto dal personale del Grassi, in quanto già lo scorso 31 dicembre era stato ricoverato presso la stessa struttura sempre con un trauma cranico, in quel caso occorsogli per cause ancora al vaglio degli inquirenti.

Allertati dal personale del pronto soccorso, a portare gli investigatori del X Distretto Lido sulle tracce dell'aggressore alcune testimonianze e le immagini di videosorveglianza delle attività commerciali presenti sulla strada di Ostia dove è avvenuta l'aggressione. Raggiunto dai poliziotti l'aggressore ha ammesso le proprie responsabilità.

Con il decesso del 52enne la posizione del 50enne si è adesso aggravata, con la sua posizione ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria competente.