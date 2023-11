Roma, clochard trovato morto su una panchina. Indagano i carabinieri

È stato trovato morto questa mattina alle 8.30 dai carabinieri di Cinecittà che stavano pattugliando la zona di via Vincenzo Giudice, a ridosso del parcheggio della stazione Anagnina. L'uomo, un 52enne romeno senza dimora, già non respirava più.

I militari lo ha visto steso sul marciapiede, vicino una panchina, e hanno subito chiamato il 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Dalle prime analisi sembra che l'uomo sia morto per un arresto cardiocircolatorio dovuto ad autosoffocamento. Non è escluso tuttavia che il malore sia dovuto al freddo, causato dal drastico calo delle temperature delle ultime ore.

La salma è stata portata all'ospedale di Tor Vergata. L'autopsia dirà di più sulle cause della morte. Il 52enne è il secondo senza dimora morto in questo novembre a Roma. La prima vittima del freddo, un clochard trovato senza vita in pineta.