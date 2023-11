Incidente via Casilina: ciclista muore dopo scontro con un furgone

Morto in sella alla sua bici in seguito a un incidente stradale. La tragedia martedì mattina sulla via Casilina, in zona Villa De Sanctis. Il ciclista è morto sul colpo.

Ciclista morto sulla Casilina

Sono stati gli agenti del V gruppo Prenestino a intervenire intorno alle 9:00 del 14 novembre all'altezza dell'incrocio fra la Casilina e via dei Gordiani, a Roma sud. Sul posto una bicicletta e un furgone. In terra un uomo di 58 anni, un cittadino romeno. Il personale del 118 arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista.

La dinamica dell'incidente

Al fine di consentire i rilievi scientifici il tratto di Casilina dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso fra viale della Primavera e via dei Gordiani. I caschi bianchi a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.

Un bollettino di guerra

Una continua tragedia sulla strade di Roma e provincia. Sono infatti 170 i decessi su strade urbane ed extraurbane della Capitale e della Città Metropolitana. Un bollettino di guerra anche in questo anno ancora in via di conclusione. Come emerge dal Focus 2022 dell'Istat sull'incidentalità stradale lo scorso anno il Lazio è stata la regione meno sicura e più pericolosa d'Italia con 339 persone che hanno perso la vita a causa di incidenti stradali.