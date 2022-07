Ciclista muore in strada: disposta l'autopsia

Lo hanno provato a rianimare per interminabili minuti ma poi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A perdere la vita un ciclista, trovato riverso affianco alla sua bici dove ha poi trovato la morte. La tragedia si è consumata martedì mattina a Lanuvio, in provincia di Roma. A perdere la vita un 63enne di Aprilia (comune della provincia di Latina).

A richiedere l'intervento al 112 "per un ciclista investito" è stato un automobilista in transito sulla via Cisternense, direzione Campoleone, che ha visto un uomo riverso in terra accanto alla sua due ruote all'altezza del chilometro 14 della strada che collega Aprilia a Campoleone di Lanuvio.

Sul posto è quindi intervenuto il personale del 118, gli agenti del commissariato di Genzano e la polizia stradale di Albano. In condizioni gravi, ma ancora vivo, i sanitari - dopo aver richiesto l'intervento dell'eliambulanza - hanno provato a rianimare l'uomo per diverso tempo, ma non sono riusciti a salvargli la vita.

Accertato il decesso del 63enne, sono poi stati avvisati i familiari con la moglie che ha poi riferito che il marito soffriva di problemi cardiaci. Affidata la salma all'autorità giudiziaria la stessa è stata traslata al policlinico Tor Vergata.

Disposta l'autopsia. Fra le ipotesi quella del possibile malore, avvalata dal fatto che sul luogo della tragedia non siano stati trovati segni che possano far pensare ad un investimento o ad un incidente stradale. Sarà comunque l'esame autoptico a chiarire le cause della morte dell'uomo.