Ha un malore mentre va in bici, morto ciclista di 45 anni

Lo hanno rianimato in strada tentando il tutto per tutto. La corsa in ospedale però si è rivelata vana. Tragedia nella serata di giovedì 14 luglio, a Frascati, dove un cittadino filippino di 45 anni residente a Roma, è morto. L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando, passando all'altezza di viale Vittorio Veneto, ha avuto un malore.

È successo intorno alle 20. A soccorrerlo, già privo di sensi, alcuni cittadini e poi i carabinieri della compagnia di Velletri. Le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche, ma si è comunque tentata una disperata corsa verso l'ospedale San Sebastiano, dove è purtroppo giunto cadavere.