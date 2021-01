Centocelle: trovato cadavere di un ragazzo in un giardino condominiale

Tragedia lunedì pomeriggio a Centocelle, in via Tor de' Schiavi, dove un ragazzo di 32 anni è stato ritrovato riverso a terra, privo di vita, nel giardino condominiale. Secondo l'ipotesi più accreditata il 32enne si sarebbe tolto la vita lanciandosi nel vuoto dalla finestra dell'appartamento in cui viveva con i genitori. Chi indaga però non esclude nessuna pista.

A dare l'allarme uno dei condomini che, affacciatosi nel cortile interno, avrebbe visto il corpo del ragazzo steso a terra, raccontando in seguito di aver sentito un tonfo tremendo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.