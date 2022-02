Finisce con l'auto in un terreno privato, uomo trovato morto nella sua auto

È stato ritrovato morto, nella sua auto, in via di Castel di Leva. Vittima, un anziano di 77 anni. A far luce su quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, all'altezza del civico 321, gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale.

I caschi bianchi hanno trovato l'uomo senza vita, intorno alle 18. L'uomo era all'interno di una Fiat Panda, finita in un terreno privato, dopo essere uscita di strada. Al momento nessuna pista è esclusa. Sono infatti ancora in corso indagini per ricostruire quanto accaduto: tra le cause del decesso non si esclude un malore dell'uomo durante la guida.

Stando a quanto ricostruito, l'anziano si sarebbe accostato a bordo strada forse per un principio di malore. Poi ha ripreso la marcia, inserendo la seconda. A quel punto, però, ha perso il controllo della Fiat Panda, buttando già una recinzione e finendo nel terreno dov'è stato ritrovato. Andava fortunatamente a velocità moderata. La salma, come da prassi in questi casi, è stata portata al policlinico di Tor Vergata e poi messa a disposizione della famiglia.