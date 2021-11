Tragedia al lago, guardia giurata ha un malore e muore sotto gli occhi della moglie

Tragedia domenica 31 ottobre, nella zona di Castel Gandolfo, sul lungolago. Un uomo di 60 anni di Velletri, che stava facendo una passeggiata con la moglie, è caduto in terra perdendo i sensi. Alcuni passanti hanno tentato di soccorrerlo.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 giunti sul posto con un'ambulanza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il malore è stato fatale. Il 60enne lavorava come guardia giurata in banca, era molto conosciuto a Velletri. Lascia la moglie e un figlio.