Morto Carlo Riccardi, addio al primo "paparazzo" amico di Fellini e Flaiano

È morto nella notte del 14 dicembre il fotografo e anche pittore romano Carlo Riccardi, aveva 96 anni. Da settimane ricoverato in una clinica romana, ha raccontato per oltre mezzo secolo il nostro Paese attraverso un continuo lavoro di documentazione fotografica. Era amico di Ennio Flaiano e Federico Fellini.

Fu a lui che venne dato per la prima volta il soprannome di 'paparazzo', meritato anche per lo scoop delle prime foto di Greta Garbo in Italia con cui grazie alla soffiata di un cugino barista bruciò il 'Toscanini americano' Leopold Stokovski, giunto appositamente dagli Usa. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella Chiesa degli artisti di piazza del Popolo, a Roma.

Paparazzo per eccellenza, Riccardi era nato il 3 ottobre 1926 a Olevano Romano. Durante l'infanzia ha visto così passare e ospitare dalla sua famiglia diversi artisti inglesi e danesi, ha sviluppato una passione per l'arte e contemporaneamente ha appreso diverse lingue straniere.

"Ci ha lasciato l'artista e fotografo romano Carlo Riccardi. Con lui se ne va un protagonista importante della scena artistica del secolo scorso della Capitale. Un abbraccio affettuoso ai suoi cari''. Così in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Sono profondamente rattristato per la scomparsa di Carlo Riccardi, un amico vero, un grande professionista, testimone, con la sua macchina fotografica, di un pezzo della nostra storia. Mi unisco al dolore della famiglia", ha aggiunto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.