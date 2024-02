Dramma a Roma, trovato avvolto dalle fiamme dai passanti: morto un uomo

Un uomo è morto carbonizzato a Roma venerdì sera. Il suo corpo è stato trovato da alcuni passanti intorno alle 19 circa a Trigoria, che hanno la vittima già avvolta dalle fiamme in via Alvaro del Portillo, proprio di fronte all’ingresso del Campus Biomedico.

All'arrivo dei soccorsi l'uomo era già deceduto. Si tratta di un anziano, che non aveva documenti, ma solo un cappello e un bastone. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Pomezia. Dopo un primo esame esterno del corpo, il medico legale non ha evidenziato segni di violenza anche se sarà necessaria l'autopsia per capire come sia morto l'anziano.

Sotto il corpo, comunque, i carabinieri hanno trovato un accendino con il quale probabilmente l'uomo ha appiccato il fuoco. Ecco perché non si esclude che possa essersi tolto la vita dandosi fuoco dopo essersi cosparso di benzina. L'azione di altre persone, per il momento, sembrerebbe esclusa