Trovato morto carbonizzato nell'officina, indagini sulle cause del rogo

Una trappola di fuoco che è costata la vita ad un uomo di 57 anni, morto caronizzato in una officina in via di Malagrotta a Roma. Gli investigatori del distretto di Monteverde della polizia, stanno indagando per determinare le esatte cause del rogo scoppiato nel pomeriggio del 24 dicembre, la vigilia di Natale. Nella mattinata di ieri, gli agenti hanno identificato il corpo: un indiano di 57 anni che lavorava lì.

L'incendio è divampato nella zona industriale e in un primo momento sembrava aver colpito solo mezzi. Invece, all'interno di una vettura, è stato ritrovato il corpo carbonizzato dell'uomo.

Secondo i pompieri le cause del drammatico incendio sono "imprecisate", quindi va ancora compresa l'origine. Il titolare dell'officina ha detto alla polizia che spesso vi dormiva un ex dipendente. Stando a quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite da due veicoli che erano in riparazione. Forse il 57enne si era fermato lì per la notte, riposando in una delle due vetture distrutte dal rogo. Sul caso indaga la polizia che propende per l'incidente.