Anziano trovato morto in spiaggia a Capocotta

Un uomo di 75 anni, nudo, è stato trovato morto in spiaggia a Capocotta, una delle spiagge libere del mare di Roma, tra Ostia e Torvaianica. A dare l'allarme sono stati alcune persone che stavano passeggiando in spiaggia intorno alle 19 di giovedì 4 maggio. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia di Stato.

Il cadavere non presentava segni di violenza, eppure le forze dell'ordine ci vogliono vedere chiaro. L'ipotesi del malore non viene esclusa, ma la salma - per permettere ulteriori valutazioni - è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso indagano gli agenti del Distretto Lido.