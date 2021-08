È morto a Roma Bruno Piattelli, lo stilista "scandaloso" che mandò per primo gli uomini in passerella

È morto a Roma Bruno Piattelli, il maestro della giacca perfetta, dello stile impeccabile che ha fatto scuola nel mondo, lo stilista "scandaloso" per aver osato mandare in passerella i maschi.



Aveva 94 anni. Nato e cresciuto a Roma, frequenta il Liceo Classico Visconti, famoso Istituto capitolino e, segue gli studi di diritto presso l’Università La Sapienza di Roma. Si dedica all’attività affiancando il padre nell'atelier di Piazza San Silvestro a Roma, già da tempo frequentata da una clientela selezionata ed internazionale. Piattelli, nel corso di pochi anni, con la sua attività suscita l’interesse dell’industria dell’abbigliamento e del tessile, dando vita a collaborazioni con grandi Case di moda nazionali ed internazionali.



Nascono contratti con: D’Avenza, Ellesse, Petronius, Lanerossi, Sanremo; disegna collezioni per Burberry’s of London, D’Urban of Tokyo; collabora per una missione NASA realizzando le maglie per gli Astronauti. Crea le divise di stewards e hostess della Zambia Airlines e delle hostess della Dunhill of London.

I suoi modelli fanno parte della collezione di costumi del Metropolitan Museum di New York e del Victoria & Albert Museum di Londra. Piattelli si dedica con passione e dedizione al Cinema e al Teatro, esercitando la sua abilità di stilista. Realizza i costumi di tutti i films di Marcello Mastroianni e di molti attori italiani come Nino Manfredi, Virna Lisi, Ugo Tognazzi, Gina Lollobrigida, Alberto Sordi, Franco Nero, Gian Maria Volantè, Sylva Koscina e di fama internazionale come Michel Piccoli, Richard Jonson, Mickey Rooney, Costa Gavras, Pierre Clementi, George Segal, Orson Wells.

Lavorando al fianco di registi quali Franco Zeffirelli, Luchino Visconti e Vittorio De Sica. Si impegna, con il massimo interesse ai costumi per l'edizione della Commedia Italiana di Carlo Tritto "Rosso, nero, fumè" per la compagnia del Teatro Satyricom di Mosca diretto da David Smeliansky per la regia di Roman Viktjuk; una nuova esperienza nel Teatro. Estimatore delle Arti nel 2002 dà vita, per conto della Fondazione Roma, con la collaborazione al Direttore Artistico e Musicale Francesco La Vecchia, all’ Orchestra Sinfonica di Roma, prima Orchestra italiana privata, di cui è Presidente.

Realizza le divise degli uomini di terra Alitalia e, alle Olimpiadi Mexico City 1968 e Atlanta City 1996 veste la Squadra Olimpica Nazionale Italiana.

"Commozione e riconoscenza" sono state espresse da Francesco Rutelli per la morte di Bruno Piattelli. "Una personalità multiforme dell'impresa, della cultura, della tradizione laica della comunità ebraica romana. Bruno è stato animato da un ottimismo inarrestabile; la moda, la musica, la città di Roma nel mondo gli debbono gratitudine e, pur nel giorno della morte, un pensiero allegro, come certamente Bruno avrebbe voluto, avendo accanto i figli Barbara e Massimiliano", conclude il presidente Anica ed ex sindaco di Roma, ricordando lo stilista e sarto, morto a Roma all'età di 94 anni.