Choc al lago, passeggia con il cane e trova il cadavere di un uomo: indagano i carabinieri

Stava passeggiando a bordo lago con il suo cane, quando ha notato il cadavere di un uomo e ha dato l'allarme. Giallo a Bracciano, dove questa mattina è stato trovato un uomo impiccato. A fare la macabra scoperta una signora mentre era sul lungo lago Argenti.

Ancora ignota l'identità dell'uomo, apparentemente sembra una persona tra i 50 e i 60 anni. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Bracciano comandati dal capitano Simone Anelli. Sul posto anche il medico legale che non ha notato segni di violenza, se non le lesioni lasciate dalla corda. La salma è stata portata all'ospedale Padre Pio di Bracciano ed è stata disposta l'autopsia. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, neanche quella di un gesto estremo.