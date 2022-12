Trovato morto in una baracca in pineta

Lo ha trovato morto l'uomo che condivideva con lui la baracca dove vivevano. Succede nella pineta di Acque Rosse, ad Ostia. Vittima Dimitru T., un 59enne romeno senza dimora, deceduto secondo i primi accertamenti per cause naturali.

La chiamata al 112 intorno alle 15:30 di giovedì 1 dicembre da una baracca che si trova in via di Acqua Rossa, poco distante di via Tancredi Chiaraluce. Sul posto è intervenuta una volante del XI distretto di polizia con il medico legale che ha poi accertato la morte per cause naturali dell'uomo.