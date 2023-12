Morto soffocato da un giocattolo, donati gli organi del bambino di due anni. Indaga la procura

Lo hanno sentito rantolare mentre lo stavano mettendo a letto. Quando si sono accorti che aveva ingoiato una parte di uno dei suoi giocattoli preferiti hanno chiamato immediatamente il 118. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Monterotondo il medico che lo ha visitato si è accorto della presenza del corpo estraneo nell'esofago del bimbo di 2 anni. Andato in arresto cardiaco è stato elitrasportato a Roma ma il suo cuoricino ha smesso di battere dopo un disperato tentativo da parte del personale medico di salvargli la vita. Una tragedia, sulla quale indagano i carabinieri di Monterotondo, su delega del pm di turno della procura di Tivoli. "Omicidio colposo" contro ignoti, l'ipotesi di reato.

La chiamata al 118

È la sera del 27 dicembre quando i genitori del bambino, entrambi di origini moldave, si accorgono che il loro piccolo, da poco in pigiama, respira a fatica. Scatta l'allarme, chiamano il 118 e nell'abitazione di Monterotondo arriva un'ambulanza. Già grave, il bimbo viene portato all'ospedale Santissimo Gonfalone dove va in arresto cardiaco. Il medico si accorge che nello stomaco del bambino che aveva compiuto da poco due anni, ci sono alcuni parti di un giocattolo. Al nosocomio eretino atterra l'eliambulanza che lo trasporta d'urgenza al policlinico universitario Agostino Gemelli. Poi la tragedia, con i medici che non hanno potuto far altro che accertare la morte del piccolo.

Donati gli organi

In una nota il nosocomio universitario ha poi spiegato che il bambino è arrivato al Gemelli già in morte cerebrale, dopo oltre un'ora di rianimazione cardiopolmonare. I genitori hanno dato il consenso al prelievo degli organi che è stato fatto ieri notte.

Le indagini della procura

Aperto un fascicolo d'indagine dalla sostituta procuratrice Arianna Armanini, il procuratore capo del tribunale di Tivoli, Francesco Menditto, ha inoltre disposto accertamenti sulla provenienza e sul tipo di giocattolo ingoiato dal bimbo. Da chiarire se la parte ingerita fosse removibile o se si sia rotta e se fosse adatta a un bambino minore di 36 mesi.