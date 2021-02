Badante di 51 anni trovato morto in casa, disposta l'autopsia

L'intervento dei soccorritori in un appartamento nella zona di Villaggio Prenestino

Tragedia a Villaggio Prenestino nella periferia est della Capitale dove è stato trovato il cadavere di un uomo. A perdere la vita un cittadino italiano di 51 anni. La chiamata ai soccorritori intorno alle 12:30 di mercoledì da un'abitazione di via Fontecchio. La vittima, che lavorava come badante per una persona anziana, secondo quanto si apprende, sarebbe stato colto da malore e cadendo avrebbe battuto la testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato Casilino che hanno accertato il decesso del 51enne. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è quella della morte naturale. La salma del 51enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Disposta l'autopsia.