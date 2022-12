Incidente in A12: investito da un camion nell'area di servizio, morto lavoratore autostradale

Tragedia nell'area di servizio dell'autostrada dove un lavoratore è stato investito ed ucciso da un mezzo pesante. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 23 dicembre nell'area di sosta Arrone Ovest. A perdere la vita un dipendente della società Giove Clear, società del gruppo Autostrade che presta servizio di pulizia ai clienti delle aree di servizio lungo la rete autostradale italiana. Per il lavoratore non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

Sono in corso da parte della polstrada gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento. Sul luogo, il personale di Autostrade per l’Italia e i responsabili della società Giove Clear.

"La società esprime a nome di tutti i colleghi e della comunità dei lavoratori autostradali, il più profondo cordoglio: “Siamo colpiti e addolorati per l’accaduto – afferma Enrico Valeri, presidente e amministratore delegato di Giove Clear – e ci sentiamo tutti accanto alla famiglia del collega, alla quale offriamo la nostra massima disponibilità e sostegno".