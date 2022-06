Trovato morto in auto, sul sedile della vettura un fucile

Lo hanno trovato morto in auto ad una ventina di chilometri dalla sua abitazione della periferia est della Capitale, sul sedile accanto a lui un fucile. La tragedia si è consumata martedì 24 giugno a Gallicano nel Lazio, comune alle porte di Roma. Ad essere trovato privo di vita un 69enne residente alla Borghesiana.

Come riporta FrosinoneToday la tragica scoperta è avvenuta in una piazzola di sosta nei pressi dell'aviosuperficie di via Caipoli, nel piccolo comune dell'area Prenestina della provincia romana.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Gallicano nel Lazio e un’ambulanza del 118 che ha constatato il decesso del 69enne romano. Le forze dell’ordine hanno transennato la corsia in direzione Tivoli. Al momento la tesi più probabile è il suicidio.