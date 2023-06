Choc a Torre Spaccata: uomo trovato morto in un camion per la raccolta dei rifiuti

Choc a Torre Spaccata dove un uomo è stato trovato privo di vita all'interno di un auto compattatore per la raccolta dei rifiuti. Sessantuno anni, l'uomo era residente nel comune di Guidonia Montecelio. I fatti intorno alle 17:00 di sabato 3 giugno quando alcuni cittadini hanno segnalato una persona priva di sensi all'interno dell'abitacolo di un camion per la raccolta dei rifiuti in via Marco Stazio Prisco, altezza civico 2, poco distante dall'incrocio con viale dei Romanisti e viale Togliatti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Alessandrina e hanno trovato il lavoratore riverso sul sedile. La vittima è stata poi identificata in un uomo di 61 anni, dipendente di una ditta esterna che lavora per conto di Ama. Accanto al cadavere è stata trovata una siringa.

L'ispezione sul cadavere e i rilievi della 7^ sezione del nucleo investigativo di via In Selci non hanno evidenziato la presenza di traumi o altre lesioni. Indagini a cura della stazione di Roma Alessandrina e del nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina. Traslata la salma al policlinico Tor Vergata l'autorità giudiziaria ha predisposto l'autopsia. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi, fra cui quella della possibile overdose. Sarà ora l'esame autoptico a fugare ogni dubbio.