Morto Armando Sommajuolo, giornalista e conduttore del Tg La7. Aveva 70 anni

Addio ad Armando Sommajuolo. Si è spento stamattina - 28 settembre - all'età di 70 anni il giornalista romano, volto noto di Tmc e di La7. L'annuncio lo ha dato il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, con un post su Instagram: "Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari", scrive Mentana.

Chi era Armando Sommajuolo

Romano, classe 1953, Sommajuolo aveva iniziato la sua carriera da giornalista nel 1976 a Teletevere, emittente privata romana. Nel 1988 è passato a Tele Monte Carlo, diventata nel 2001 La7, dove dal 1995 è stato inviato speciale, seguendo le principali crisi internazionali, dall'Albania al Kosovo all'Afghanistan. Per un reportage sul genocidio del Rwanda ha ottenuto nel '95 la menzione speciale della giuria del Premio Ilaria Alpi. Sommajuolo ha anche prestato il suo volto a una campagna pubblicitaria del whisky Glenlivet, ambientata in una redazione giornalistica ed ha recitato nel ruolo del giornalista televisivo ne 'La piovra 3'.

Sommajuolo ha fatto parte della redazione di 'Effetto Reale', ha partecipato a diversi programmi di La7 e di Tele Monte Carlo, tra i quali 'Tesori di Famiglia' - presentato da Irene Papas, che raccontava la storia del mondo attraverso i siti Unesco - e 'Zona Blu'.

Quando giunse il giorno in cui Armando andò in pensione (nel 2015) il TgLa7 per omaggiarlo mandò in onda un servizio a lui dedicato che fu annunciato da queste parole: "Ci perdoneranno i nostri telespettatori se per una volta parliamo di noi, anzi, di uno di noi. Di uno dei volti che ha contraddistinto l'informazione di questa emittente fin dagli anni '80 quando si chiamava con un altro nome Telemontecarlo".