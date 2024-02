Non risponde ai familiari, trovato cadavere in casa. Era morto da una settimana

Non rispondeva alle chiamate dei familiari. Una volta in casa la macabra scoperta: l'uomo era morto da una settimana. Il dramma è stato scoperto sabato pomeriggio in un'abitazione dei Castelli Romani. Deceduto per cause naturali l'uomo - un cittadino italiano - aveva 53 anni.

Sono stati i carabinieri della stazione di Ariccia - assieme ai vigili del fuoco - sabato pomeriggio a recarsi in casa dell'uomo in località Moletta, nel comune di Ariccia. Entrati nella casa hanno trovato il 53enne privo di vita nella camera da letto. Senza evidenti segni di violenza sul copro, con porte e finestre chiuse dell'interno, il 53enne è deceduto per cause naturali.

Svolto un primo esame dal medico legale sul corpo del 53enne, la morte risalirebbe ad almeno sette giorni. La salma dell'uomo è stata affidata ai familiari.