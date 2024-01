La morte e lo scambio di persona tra i due Mancini della Magliana. L'Accattone: "Sono arrabbiato"

Un caso di omonima, la morte di un Mancini e lo scambio di persona. E così per qualcuno quel Mancini della Banda della Magliana deceduto, era il Mancini noto come 'L'Accattone' o 'Zio Nino' e non un altro. Niente di vero. Antonio Mancini è ancora vivo, la morte in questione era quella di Luciano Mancini, anche lui legato alla Banda della Magliana, con il soprannome di 'Er Principe'.

È stato insomma uno scambio di persona. A confermare la notizia è stato del decesso di Luciano Mancini nella mattinata del 3 gennaio è stato il figlio, Massimiliano. Antonio Mancini, invece, dopo averlo fatto via chat lo ha fatto anche ai microfoni del Tg1.

''Dopo la notizia della mia dipartita ho ricevuto centinaia di messaggi. È un miserabile quello che ha scritto questa cosa. Lui conosce il mio numero perché tempo fa mi chiamò per altre ragioni. Io sono un tipo giocoso, dico sempre che a me non mi tocca viaggià, io non ci vado, sto bene qua, però mi sono incazzato quando mi ha chiamato mia figlia che piangeva''.

Poi sullo scenario criminale attuale e su ciò che resta della Banda della Magliana, Mancini la vede così: "Non ci sono più i vecchi. Le cose cambiano, cambiano pelle, espressione, cambiano capi, ma il ghigno è sempre lo stesso. Sono quelli che dalla nostra storia, hanno imparato come ci si muove in un contesto. Adesso io Roma la vedo molto divisa".

Antonio Mancini, collaboratore di giustizia dal 1994, era entrato nella Banda della Magliana all'inizio degli anni '80, insieme a Danilo Abbruciati (detto 'Er camaleonte'), Franco Giuseppucci (detto 'Er negro'), Maurizio Abbatino ('Er Crispino') ed Enrico De Pedis (detto 'Renatino'). Nel 1994, però, aveva deciso di diventare collaboratore di giustizia e, in questa veste, aveva fatto rivelazioni importanti sulle vicende criminali più controverse.