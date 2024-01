"È morto Antonio Mancini", ma "Accattone" della Banda della Magliana smentisce in una chat

Un giallo, una fake news, una bufala. Si è consumata in poche ore la notizia della presunta morte di Antonio Mancini, 75enne boss della Magliana diventato nel 1994 collaboratore di giustizia, per poi dedicarsi al sociale e alla scrittura, diventando autore di diversi libri. La notizia si era diffusa nella serata di ieri, battuta da diverse agenzie di stampa, con tanto di biografie a corredo. È stato però, prima di tutti, il giornalista Gianluca Zanella a smentire il decesso, attraverso la pagina facebook Dark Side - Storia Segreta d'Italia. Chiaro il messaggio: "Dicono che Antonio Mancini sia morto. L'abbiamo appena sentito al telefono, è vivo e vi saluta tutti"-

Alle 23.30 è l'AdnKronos a riportare le parole di Mancini, riprese da una chat di conoscenti. "Dicono che sono morto a 85 anni Pertanto c'ho altri dieci anni assicurati..."

In piena notte si è chiarito il giallo. L'agenzia Ansa, sul proprio sito, riporta, dopo aver rettificato la notizia della ore 20, quello che è il vero decesso. A morire a Roma è stato Luciano Mancini, legato alla banda della Magliana. Mancini detto 'er Principe', aveva 88 anni ed era stato considerato in passato un investitore dei capitali che provenivano dall'organizzazione criminale. In merito al suo decesso, Massimiliano, il figlio, chiarisce: "in queste ore nel dare conto della morte di mio padre, Luciano, c'è stato un errore di comunicazione, legato al fatto che il mio papà aveva lo stesso cognome del collaboratore di giustizia Antonio Mancini, anche lui componente della banda della Magliana, il quale invece è vivo".

Antonio Mancini, chi è

Il decesso di Antonio Mancini, in pochi minuti, era diventato notizia d'apertura di molti giornali. Questo per la caratura del personaggio. Accattone (questo il suo soprannome) è stato tra i principali personaggi che hanno fatto la storia criminale della Banda della Magliana, aiutando - nel vero senso della parola - a scriverla. Sì, perché la parabola di Mancini è quella del boss diventato collaboratore di giustizia, a partire dal 1994. Per chi si è avvicinato alla storia della "bandaccia" attraverso il libro e la serie Romanzo Criminale, Mancini ha ispirato il personaggio di Ricotta.

Antonio Mancini è considerato uno dei personaggio più importanti della Banda della Magliana insieme a Danilo Abbruciati, Franco Giuseppucci, Maurizio Abbatino ed Enrico De Pedis. Abruzzese di nascita, è cresciuto nel quartiere di San Basilio. Nel 1994 ha scelto di collaborare con la giustizia aiutando gli inquirenti a svelare alcuni misteri dei fatti di cronaca nera degli ultimi trent'anni. Negli anni 2000, Mancini è tornato alla ribalta della cronaca per alcuni dichiarazioni sul coinvolgimento di De Pedis riguardo al rapimento di Emanuela Orlandi che tuttavia non si rivelarono fondate.

Dopo aver pagato il conto con la giustizia, Mancini ha cambiato rotta dedicandosi al sociale e alla scrittura, diventando autore di diversi libri.