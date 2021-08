Tragedia a Ferragosto: uomo muore in piscina

L'intervento dei soccorritori in un'abitazione dei Castelli Romani

Tragedia di Ferragosto ai Castelli Romani dove un uomo è morto annegato mentre faceva il bagno nella piscina della sua abitazione di Frascati. La richiesta d'intervento ai carabinieri della Stazione del Comune della provincia romana nel pomeriggio del 15 agosto da parte del personale del 118 intervenuto per primo sul posto.

Segnalata la presenza del corpo privo di vita del proprietario di casa, un operaio di 52 anni, i soccorritori lo hanno trovato privo di sensi sul bordo della piscina della sua casa. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che fosse annegato poco prima, verosimilmente a causa di un malore. Con lui c’era la moglie.

Il personale medico intervenuto sul posto ne ha poi confermato il decesso per cause naturali. Tuttavia, su disposizione del magistrato di turno la salma è stata portata presso il Policlinico di Roma Tor Vergata per essere sottoposta all’esame autoptico.