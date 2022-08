Tragedia ad Ostia, muore nella spiaggia libera senza bagnino

Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì 16 agosto ad Ostia. Un uomo di 82 anni è morto nella spiaggia libera Senape, un tratto di arenile prospiciente il lungomare Duca degli Abruzzi dove il servizio di salvataggio era in quel momento assente. La tragedia si è consumata alle 19. Inutili i soccorsi del personale del 118 e dell'eliambulanza atterrata in spiaggia. A dare l'allarme alcuni bagnanti che avevano visto l'uomo annaspare e poi annegare in mare.

Inutili i soccorsi

I presenti hanno chiamato il bagnino del lotto vicino che aveva ormai chiuso il servizio come da regolamento municipale. L'addetto al salvamento si è comunque precipitato per prestare i primi soccorsi. Da lì c'è stata una corsa contro il tempo, sotto gli occhi e gli smartphone dei presenti.

Momenti tragici quelli che hanno visto al lavoro i medici per salvare la vita all' uomo, ripresi tra l'altro da alcuni cittadini e finiti sui social. Purtroppo l'82enne non ce l'ha fatta. La salma è stata coperta e portata successivamente in ospedale. Sul posto anche i carabinieri e la capitaneria di porto.

Spiagge senza bagnini

Quella di martedì è stata per certi versi una tragedia annunciata. Da anni ormai i cittadini denunciano la mancanza di bagnini nei tratti di spiaggia di competenza del Comune. Anche questa estate il X municipio aveva messo a bando i vari lotti per affidare la pulizia e il servizio di salvamento ai privati, ma quello della spiaggia Senape - come altri - è rimasto scoperto.

Per l'area di Ostia Ponente non ci sono state richieste, forse a causa di quel tratto ridotto di arenile. Per il tratto di spiaggia libera Senape, la zona antistante alla tragedia, il X Municipio ha deciso di destinare una parte del fronte mare di 150 metri a dogbeach ovvero ad area cani, sorvegliata.

Il resto della spiaggia è rimasta senza bagnino. Al posto del servizio di salvamento solo un cartello che avvisa della mancanza dell'assistenza. Insomma: chi fa il bagno lo fa a proprio rischio e pericolo. La tragedia in mare, ora, riaccende anche le polemiche.