Tragedia in mare, un ragazzo di 21 anni muore annegato. È la terza vittima in 8 giorni

Una ragazzo di 21 anni è morto annegato oggi in mare a Nettuno, comune della provincia a sud di Roma. Il giovane, un cittadino di origine indiana, ha perso la vita nel tratto antistante la spiaggia libera davanti al santuario di Nostra Signora delle Grazie.

Inutili i soccorsi del personale di salvataggio e del 118. Sul posto anche la polizia di Stato e la guardia costiera. Stando a quanto appreso il ragazzo, poco prima delle 14, si era tuffato in acqua. Raggiunti gli scogli è andato in difficoltà per la corrente.

Ad accorgersi del 21enne è stata una bagnina di un vicino stabilimento che a nuoto lo ha raggiunto. La soccorritrice, tuttavia, lo ha riportato a riva quando era già privo di sensi. È stata quindi tentata in tutti modi la rianimazione, anche con il defibrillatore, ma non c'è stato niente da fare.

La salma del ragazzo è stata portata al policlinico di Tor Vergata per l'autopsia. È la terza vittima in otto giorni dopo Alfredo Baccarini, morto ad Anzio il 16 giugno, e dopo il dramma di 'Sara' Petracca, l'insegnante morta annegata lo scorso 13 giugno a Ladispoli