Choc fra i bagnanti: muore annegato mentre fa il bagno in mare

Ancora una tragedia sulle coste laziali dove un uomo è morto annegato mentre faceva il bagno in mare. Dopo Ostia, dove ha perso la vita un 35enne di Guidonia, Ladispoli dove un papà è morto nel tentativo di salvare i figli in balia del mare, ed Ardea, un'altra tragedia si è consumata a Civitavecchia sotto gli occhi di decine di bagnanti. A perdere la vita Ioan Obada, 50enne residente nello stesso Comune portuale della provincia di Roma.

I fatti su uno stabilimento di lungotevere Garibaldi. Entrato in acqua per fare un bagno l'uomo, dopo aver accusato un malore secondo le prime ipotesi, è morto poi per annegamento. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 intervenuto sulla spiaggia assieme ai carabinieri della Stazione Civitavecchia Principale, per il 50enne romeno non c'è però stato nulla da fare.

Disposta l'autopsia, la salma dell'uomo è stata traslata all'ospedale di Civitavecchia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sul caso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, fra le ipotesi quella del malore in acqua.