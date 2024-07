Tragedia a Focene, 55enne muore durante una battuta di pesca subaquea

Tragedia a Focene dove un 55enne è morto annegato durante una battuta di pesca subacquea. I fatti poco dopo le 10.00 di questa mattina nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento Poita Beach, nella località del comune di Fiumicino.

È stato un bagnino a insospettirsi: scorgendo la boa di segnalamento dell'immersione ferma ormai da troppo tempo, ha deciso di salire sul pattino e avvicinarsi. Giunto nel punto segnalato ha compreso le difficoltà dell'uomo che, forse per un malore, aveva già perso coscienza.

A quel punto l'assistente alla balneazione ha allertato tutte le forze dell'ordine, portando l'uomo - un 55enne - a riva. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nel tratto di mare sono intervenute anche 2 motovedette della Guardia Costiera per rintracciare eventuali altri sub presenti.