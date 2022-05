Andrea Fagiani, Fonte Nuova piange il soldato eroe che salvò la vita ad un'anziana

Tor Lupara in lutto. Sono ancora increduli gli abitanti della piccola frazione del comune di Fonte Nuova dove era nato e cresciuto Andrea Fagiani, l'artificiere dell'esercito italiano morto schiacciato da un muletto in un incidente sul lavoro alla polveriera Mario La Barbera di Nera Montoro a Narni, in provincia di Terni.

Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità del comune della provincia nord est della Capitale dove, in attesa di sapere il giorno dei funerali, amministratori e cittadini piangono il loro eroe. Maresciallo capo artificiere nel 2010 aveva infatti ricevuto una onorificenza al merito da parte del ministero dell'Interno per aver salvato la vita, con altre tre persone, ad una anziana nel corso di un grave incidente stradale avvenuto proprio a Tor Lupara.

Era esperto di ordigni bellici e aveva partecipato anche a progetti umanitari in Africa, insegnando alle popolazioni locali a difendersi dalle mine antiuomo. Lascia una moglie e due figli: una ragazza di 22 anni ed uno minore di 14.

Tanti gli attestati di stima come detto, come quello del sindaco Piero Presutti: "A nome personale e di tutta la cittadinanza, sicuro di rappresentare un diffuso sentimento di triste sgomento, si ricorda l'illustre personalità del maresciallo capo artificiere Andrea Fagiani, 49 anni, comandante della polveriera “La Barbera” di Nera Montoro (Narni, Terni). Andrea si era contraddistinto sul territorio di Fonte Nuova poiché nel 2010 gli era stata consegnata l'onorificenza al merito civile, conferita dal ministero dell'Interno, per aver salvato la vita di un'anziana coinvolta in un incidente stradale nella località di Tor Lupara. Le mie personali condoglianze e di tutta l’Amministrazione Comunale alla famiglia e a tutti i suoi cari".

A ricordare il militare dell'esercito anche Manuel Tola, assessore ai servizi socio sanitari e assistenziali del comune di Fonte Nuova: "Se sei di Tor Lupara è praticamente quasi impossibile che tu non lo conosca o che non lo abbia anche solo incrociato per la strada almeno una volta, magari con indosso la sua divisa. Magari ti sarà capitato di entrare nel suo negozio di fuochi d'artificio a ridosso di capodanno facendoti consigliare sapientemente su come far divertire i tuoi figli in tutta sicurezza".

"Se hai avuto modo modo di parlarci un po' non ti sarà sfuggita una caratteristica: la sua vitalità e il suo entusiasmo - lo ricorda ancora l'assessore -. Queste sono le caratteristiche che più di tutte ricorderò vivamente insieme al gesto di coraggio che ti valse anche un riconoscimento ufficiale quando soccorresti una tua concittadina. La notizia mi ha profondamente rattristato e se è vero che la morte non la merita neanche il tuo peggior nemico questa è ancora più spiacevole e di difficile accettazione quando colpisce uno come Andrea. Che la terra ti sia lieve".

L'incidente nella polveriera

Andrea Fagiani, è morto in un incidente sul lavoro dopo essere rimasto schiacciato sotto al muletto che stava manovrando nell'area della polveriera umbra dove era in quel momento in servizio. Ritrovato privo di vita dai colleghi la mattina di mercoledì 18 maggio starà ora ai carabinieri ed alla locale procura accertare eventuali responsabilità e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro che ha portato al decesso del soldato.