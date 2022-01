Incidente sulla Tiburtina: perde controllo della moto e finisce contro un'auto, morto 46enne

Ha perso il controllo della moto in prossimità di una curva e si è scontrato contro un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. Un impatto fatale per un motociclista di 46 anni, morto sul colpo. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di domenica 30 gennaio sulla via Tiburtina Valeria, nel territorio di Vicovaro, nella valle dell'Aniene. A perdere la vita Andrea Chicca, residente a Castel Madama.

La tragedia stradale si è consumata all'altezza del chilometro 41+400 della strada statale 5, fra i comuni di Vicovaro e Castel Madama. Qui, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Vicovaro Mandela, Andrea Chicca stava guidando la sua moto Ktm in direzione Tivoli. All'altezza di una curva avrebbe perso il controllo della sua due ruote invadendo la corsia opposta dalla quale sopraggiungeva una Citroen C3 che procedeva in direzione Mandela.

Violento lo scontro contro l'auto, con la moto che ha preso fuoco. Fermatosi a chiamare i soccorsi l'uomo alla guida della Citroen, un 80enne, per il centauro non c'è stato nulla da fare il personale del 118 non ha potuto far niente per lui. Andrea Chicca è deceduto sul colpo.

Residente nella vicina Castel Madama, è stata la stessa amministrazione del comune empolitano ad esprimere cordoglio per la perdita del suo concittadino: "È di queste ore la notizia della tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino, vittima di un incidente stradale sulle cui dinamiche sono in corso i dovuti accertamenti".

“Voglio esprimere il mio profondo dolore per l’improvvisa morte di Andrea, ai cui familiari mando il mio abbraccio, che è l’abbraccio forte di tutta la comunità castellana - afferma il Sindaco Michele Nonni per la perdita, a soli 46 anni, di Andrea Chicca -. Il Sindaco e gli amministratori si stringono alla famiglia e agli amici per questo lutto che ha colpito al cuore il nostro paese".