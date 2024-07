Tennis laziale e nazionale in lutto. È morto Andrea Caldarelli. A ricordarlo la Fitp Lazio: "Andrea Caldarelli, Maestro Nazionale della Società Ginnastica Roma e punto di riferimento del circuito veterani, si è spento quest'oggi (6 luglio 2024 ndr). Ci ha lasciati il Maestro Nazionale della Società Ginnastica Roma Tutto il Comitato Regionale Lazio si stringe attorno alla perdita del maestro romano classe 1973, facendo le più sentite condoglianze alla famiglia di Andrea".

Chi era Andrea Caldarelli

Romano, 51 anni, Caldarelli er molto conosciuto nei circuiti nazionali il maestro di tennis parlava di sé in un'intervista del giugno 2021 ancora visibile sulla pagina della Federazione Italiana Tennis e Padel Lazio: "La mia storia con il tennis è iniziata molti anni fa – raccontava Andrea Caldarelli – per merito dei miei genitori. Guardavano tanto tennis in televisione e spesso mi fermavo con loro a cercare di scoprire qualcosa di questo mondo. In realtà non ho iniziato a giocare presto, avevo provato anche con il basket e la ginnastica, ma una volta sceso in campo con continuità non l’ho più abbandonato”. Prima il liceo, poi l’università e la laurea in giurisprudenza nel 2002, sempre con in mano racchetta e palline. “Terminati gli studi mi sono dedicato assiduamente al tennis e i risultati sono arrivati in tempi rapidi. In carriera ho vinto circa 40 tornei Open a livello individuale, mentre a squadre ho disputato in tre occasioni la Serie A2 con la maglia del CT Eur e tanti altri campionati”.

Il circuito “veterani” è stato e continua a essere una realtà affascinante e ricca di spunti di crescita a 360 gradi. “Il nostro mondo è estremamente divertente – spegava ancora Andrea Caldarelli – anche se con il lavoro non ho troppo tempo da dedicargli. Esiste un ranking, a partire dagli Over 35 fino agli Over 80, nel quale con costanza e forza di volontà si può salire rapidamente. Ci si conosce da piccoli e nella maggior parte dei casi ci si ritrova più tardi tutti insieme. La competizione viaggia a braccetto con il rispetto per gli altri e il continuo confronto e ad alto livello si può assistere a match davvero spettacolari. In passato sono stato numero 25 del mondo ed è una soddisfazione che ricordo con immenso piacere. Dal 2003 sono Maestro Nazionale e dopo nove anni al servizio del settore agonistico del CT Eur oggi sono il responsabile della scuola tennis della Società Ginnastica Roma”.