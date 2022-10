Precipita lungo il monte Argentera: alpinista romano morto sulle montagne piemontesi

Tragedia sul monte Argentera, in provincia di Cuneo. Un alpinista romano è stato ritrovato privo di vita ai piedi del passo delle Rovine dagli uomini del soccorso alpino piemontese. Il ritrovamento alle 7.30 di sabato mattina quando da pochi minuti erano riprese le ricerche iniziate - e poi sospese - venerdì sera. La scomparsa dell'uomo era stata denunciata dai familiari già nella giornata di ieri e immediate erano scattate le ricerche.

Vigili del fuoco, finanza, soccorso alpino, tutti impegnati da ieri sera con gli elicotteri. Le ricerche, sospese in tarda serata, erano riprese in mattinata e dopo pochi minuti la scoperta. La salma dell'alpinista è stata individuata a valle del Passo delle Rovine, "dove", spiega una nota del soccorso alpino piemontese, "è presumibilmente precipitata dalla cengia che conduce ai risaliti terminali della cima lungo la via normale".

Sul posto sono stati sbarcati due tecnici del soccorso alpino della guardia di Finanza e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che hanno coadiuvato l'equipe sanitaria a bordo del servizio di elisoccorso regionale che ha constatato il decesso e recuperato la salma, consegnandola ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.