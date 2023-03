Tor Bella Monaca piange 'Aloha', l'uomo che raccontava senza vergogna del suo passato criminale

Tor Bella Monaca è in lutto. I palazzoni popolari di via dell'Archeologia, quelli delle "torri dello spaccio", da giorni piangono la morte di Gaetano Esposito, detto 'Aloha', un pregiudicato per reati legati al traffico internazionale di stupefacenti

Una figura per certi versi storica. Per qualcuno anche mitologica. Un "amico di tutti", lo ricordano nel quartiere popolare di Roma est. Un padre. Un uomo che aveva avuto grossi problemi con la giustizia raccontando di essersi fatto "dodici anni carcerato" per aver trasportato oltre cento chilogrammi di cocaina. Che aveva scontato il suo debito con legge e che raccontava dei suoi presunti legami con la Banda della Magliana.

'Aloha' non si nascondeva. Faceva tutto alla luce del sole, anche sniffare cocaina in mezzo alla strada e davanti alle telecamere, come successo in passato con il programma 'Italia' di Michele Santoro e in un reportage di 'Piazza Pulita' su La 7. Raccontava di come Tor Bella Monaca fosse un "Bronx" e che lo avevano arrestato mentre trasportava "153 chilogrammi di cocaina" che gli sono costati 12 anni di carcere, ma anche dei disastri delle case popolari: "Qui crolla tutto e ci abitano tre minori – diceva – un giorno darò fuoco al palazzo, così finalmente mi sentiranno. I devo portà i carrelli pe' magnà".

La droga ha segnato la sua vita. Come quella di altri, a Tor Bella Monaca e non solo. 'Aloha' è morto per cause naturali, un infarto. Nel quartiere era ben conosciuto. Saputa la notizia in molti si sono stretti alla famiglia. "Per chi volesse aiutare si sta organizzando una colletta", in vista dei funerali. Il carro funebre, quando ha preso in carico il corpo, è stato salutato con un anomalo silenzio e qualche applauso. Sui social centinaia i commenti per lui.

"Mancherai 'Aloha'", ricorda Barbara. "Solo chi ti ha conosciuto sa la rivalsa della tua vita e l'aiuto che davi a tutti, anche solo con una parola. Mi mancheranno i tuoi racconti. Un grande pezzo di Tor Bella Monaca se ne va. Amato o odiato, resti sempre Aloha", il pensiero di Costanza.