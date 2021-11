Cadavere nel Tevere: è Alessio Zangrilli, il pugile sparito da San Cleto lo scorso 10 ottobre

Finiscono in tragedia le ricerche di Alessio Zangrilli, il ragazzo di San Cleto scomparso da casa lo scorso 10 di ottobre. E' infatti del 35enne sparito il corpo privo di vita recuperato nel Tevere stamattina all'altezza di Roma Nord.

Il macabro rinvenimento poco dopo le 8:00 di giovedì 4 novembre quando un passante ha segnalato un cadavere galleggiare nel fiume all'altezza di Ponte Milvio. Trascinato dalla corrente del Tevere verso la zona dello stadio Olimpico sul posto sono quindi intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e gli agenti di polizia con i pompieri che sono poi riusciti a raggiungere il corpo ed a recuperarlo sotto il Ponte Duca d'Aosta.

Portato a riva e richiesto l'intervento del medico legale, nelle tasche degli abiti che indossava il giovane sono stati trovati i documenti che hanno consentito di identificarlo. Comunicato il tragico rinvenimento alla madre del 35enne, la donna ha poi riconosciuto il corpo del figlio.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo, la salma del pugile è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'autopsia. Sul caso indagano gli agenti di polizia che, in attesa degli esiti dell'esame autoptico, al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.

Trentacinque anni, residente a San Cleto, piccola borgata a ridosso della via Nomentana non lontana da San Basilio, a lanciare appelli disperati per ritrovare il figlio scomparso misteriosamente era stata la mamma di Alessio, Virginia Caggese, che lo aveva sentito l'ultima volta telefonicamente nel pomeriggio dello scorso 10 ottobre. Da quella domenica del pugile dilettante che si allenava alla Palestra Popolare San Lorenzo si persero le tracce, sino alla tragica scoperta di questa mattina.