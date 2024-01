Suora trova cadavere di un uomo davanti a una abbazia

Un uomo è stato trovato morto all'esterno dell'abbazia Tre Fontane, a Roma. Il ritrovamento del corpo è avvenuto da parte di una suora nella mattinata di venerdì 5 gennaio nella struttura in via di Acque Salvie, a pochi metri dalla via Laurentina nella zona del Tintoretto.

Sul posto il personale del 118, la polizia di Stato con gli agenti del distretto di Tor Carbone e la squadra della scientifica per i rilievi. Stando a quanto appreso, la religiosa ha trovato l'uomo, un senza dimora di 72 anni, riverso a terra sull'asfalto. Secondo la prima ricostruzione, il settantaduenne avrebbe perso l'equilibrio per poi cadere sbattendo la testa su un gradino. L'impatto gli è costato la vita. Un drammatico incidente quindi. La salma è stata portata in obitorio e non verrà effettuata l'autopsia.